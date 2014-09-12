  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцам подсказали способ сэкономить на вывозе мусора
Сегодня, 16:51
196
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам подсказали способ сэкономить на вывозе мусора

0 0

Как подчеркнул глава Комитета по природопользованию Александр Герман, решение жильцам необходимо будет принять организованно.

Петербургские власти намерены снизить оплату за вывоз ТКО, если горожане займутся раздельным сбором мусора. Об этом в интервью изданию "Деловой Петербург" рассказал председатель Комитета по природопользованию Александр Герман. 

Чиновник пояснил, что в правилах оказания коммунальных услуг при раздельном сборе предусмотрено, что оплата может быть рассчитана по фактическому объему вывезенных отходов. По словам Германа, главная трудность здесь заключается в нехватке собственных контейнерных площадок на придомовых территориях. 

Конечно, в Петербурге есть дома со своими площадками, но большинство площадок обслуживают несколько ТСЖ. Как вариант, можно объединять дома, прикреплённые к одной площадке, и разделять платёж между ними.

Александр Герман, председатель Комитета по природопользованию Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге назвали пять самых грязных озер.

Фото: Pixabay

Теги: вывоз мусора, санкт-петербург, тсж, экономия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии