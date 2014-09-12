Петербуржцам подсказали способ сэкономить на вывозе мусора

Как подчеркнул глава Комитета по природопользованию Александр Герман, решение жильцам необходимо будет принять организованно.

Петербургские власти намерены снизить оплату за вывоз ТКО, если горожане займутся раздельным сбором мусора. Об этом в интервью изданию "Деловой Петербург" рассказал председатель Комитета по природопользованию Александр Герман.

Чиновник пояснил, что в правилах оказания коммунальных услуг при раздельном сборе предусмотрено, что оплата может быть рассчитана по фактическому объему вывезенных отходов. По словам Германа, главная трудность здесь заключается в нехватке собственных контейнерных площадок на придомовых территориях.

Конечно, в Петербурге есть дома со своими площадками, но большинство площадок обслуживают несколько ТСЖ. Как вариант, можно объединять дома, прикреплённые к одной площадке, и разделять платёж между ними. Александр Герман, председатель Комитета по природопользованию Петербурга

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