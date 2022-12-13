На Невском путепроводе обновили систему освещения

Первые светильники на участке установили ещё в 1975 году.

Невский путепровод обрёл современную систему освещения. Как сообщили в пресс-службе Смольного, за время ремонта на участке успели установить 86 светильников со светодиодами.

Кроме того, во время работ было проложено 2,4 км сетей. За счёт этого на участке стало светлее и безопаснее.

Напомним, что Невский путепровод пролегает между проспектом Славы и Ивановской улицей. Первое освещение на нём установили в 1975 году, однако после этого так и не обновляли до текущего момента.

Ранее мы сообщили о том, что "Пассажиравтотранс" приобретёт почти 350 новых автобусов в 2023 году.

Фото: Правительство Петербурга