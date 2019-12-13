Обновление Windows 10 теперь доступно для широкого круга пользователей

Причиной долгого массового старта оказался целый ряд проблем.

Несколько недель назад вышло свежее крупное обновление Windows 10 под номером 2004. На старте оно было доступно лишь через фирменную утилиту Media Creation Tool , теперь обновление стало доступно широкому кругу пользователей.

В Центре обновлений есть доступен патч под номером KB4560960, который должен в фоновом режиме подготовить систему к обновлению до последней версии. Это актуально для Windows 10 версий 1909 и 1903. После установки систему нужно перезагрузить. Затем станет доступно обновление 2004.

Причиной долгого массового старта оказался целый ряд проблем. Оказалось, что в обновлении были несовместимые драйверы Bluetooth и Wi-Fi, отсутствовала поддержка старых драйверов NVIDIA.

Теперь если вы видите патч KB4560960, то ваш компьютер подходит для нового обновления.

Ранее аналитики раскрыли популярность устаревшей Windows 7.

Фото: Windows