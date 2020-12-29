Пьяного петербуржца обнаружили в съемной квартире с мертвой женой

С места происшествия изъяли топор.

Утром 19 января в полицию обратилась петербурженка, потерявшая свою 30-летнюю дочь. Как стало известно Piter.TV, женщина уже три дня не выходила на связь с матерью из квартиры на проспекте Большевиков, которую она снимала вместе с мужем.

Выехавшая на квартиру полиция вместе с арендодателем, открывшим жилище своим ключом, обнаружила пропавшую женщину мертвой и с пробитой головой. По подозрению в убийстве на месте задержали супруга петербурженки, неработающий 32-летний мужчина был мертвецки пьян. С места происшествия изъяли топор.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемого поместили в изолятор.

Ранее мы рассказывали, как ревнивый петербуржец едва не кастрировал соперника на Большой Зелениной улице.

Фото: pixabay