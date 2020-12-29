Ревнивый петербуржец едва не кастрировал соперника на Большой Зелениной улице

Между мужчинами вспыхнул конфликт на почве ревности.

Вечером 17 января в полицию сообщили о драке в квартире дома №5 по Большой Зелениной улице – шум услышали соседи. Как стало известно Piter.TV, конфликт в квартире разгорелся между двумя мужчинами.

Известно, что серьезная ссора на почве ревности едва не закончилась кастрацией: один из мужчин по имени Сергей сильно ранил соперника в область мужского достоинства. 44-летнего пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии с рваной раной мошонки, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга и рваной раной губы.

В умышленном причинении вреда здоровью полиция подозревает 37-летнего мужчину, его сейчас разыскивают. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также мы рассказывали, что обезумевший житель Ленобласти избил и ограбил мать сожительницы.

Фото: Piter.TV