Обезумевший житель Ленобласти избил и ограбил мать сожительницы

Мужчина несколько раз ударил женщину бутылкой по голове, а затем сорвал с ее шеи украшения.

В четверг, 31 декабря, за 5 минут до Нового года, в полицию Ленобласти обратилась 71-летняя жительница поселка Левашово. Женщина обвинила сожителя своей дочери в избиении и краже драгоценностей. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, около 21:30 малознакомый ей мужчина взбесился, схватил бутылку и несколько раз ударил пенсионерку по голове. Затем он сорвал с шеи женщины две золотые цепочки с крестиком и иконой и скрылся с места преступления. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

Спустя час после звонка потерпевшей полиция задержала подозреваемого. Похищенное было частично изъято. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о разбойном нападении.

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