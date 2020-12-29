В Петербурге задержали мигранта, пырнувшего ножом своего земляка

В субботу, 2 января, в Петербурге задержали гражданина Узбекистана, который пырнул ножом своего земляка. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на балконе пятого этажа дома №23 на Арцеуловской аллее. Причины конфликта пока не известны.
Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Стражи порядка устанавливают детали происшествия.
Ранее мы писали, что рецидивистка воткнула нож в грудь сожителя в квартире в Колпино.
Фото: pixabay.com
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