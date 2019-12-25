Комната располагается в доме у метро "Чернышевская".

Стало известно, сколько стоит самая дорогая комната в Петербурге. По данным экспертов агентства недвижимости "Доли.ру", 43 квадратных метра в доме у станции "Чернышевская" обойдутся в 6,5 млн рублей. Такая дорогая комната располагается на шестом этаже, отличается потолками высотой 7 метров и отдельным входом.

Вторую строчку в этом рейтинге заняла 26-метровая комната по соседству с лидером, также у метро "Чернышевская". За 6 млн рублей можно получить второй этаж прямо в комнате и потолки 3,55 метров. Тройку замыкает комната за 5,5 млн рублей в доме на Литейном проспекте. Ее площадь составляет 36,5 "квадратов", квартира малонаселенная.

По словам экспертов, спрос на комнаты в Петербурге стабильно растет на протяжении последних пяти месяцев. Среди самых доступных по цене жилых комнат – площадь в 15 "квадратов" в Колпинском районе за 700 тысяч рублей, а также комнаты площадью от 9 до 14,7 кв. м. примерно по одной цене – 750 тысяч рублей. Располагаются комнаты в домах Колпинского, Петродворцового районов, Кронштадта.

Тем временем, в Петербурге установили первый мост из композитных материалов.

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