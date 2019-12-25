Ущерб от этой деятельности — один миллон рублей в день.

Обнаружена новая схема мошенничества на Avito и "Юле". Об этом сообщили в пресс-службе BI.ZONE. Это дочерняя компания Сбербанка, которая занимается кибербезопасностью.

Мошенники предлагают купить товар на площадках "Юла" и Avito по заниженной цене, но предлагают оформить доставку. После чего покупателю отправляется фишинговая ссылка для оформления заказа, которая внешне полностью "зеркалит" оригинальный сервис. Как только на мошеннической платформе вводятся данные банковской карты, злоумышленники перестают выходить на связь.

Ущерб от этой деятельности — один миллон рублей в день.

Ранее в открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев.