Найден способ, как прочитать чужую переписку в WhatsApp

В Германии нашли уязвимое место популярного мессенджера.

В Германии специалисты Рурского университета нашли слабые места в мессенджере WhatsApp. Как оказалось, есть способ, с помощью которого можно читать чужие сообщения в чатах без ведома администратора.

Такую информацию 11 января предоставили в издании The Verge. Они сообщают, что пользователь, который имеет доступ к серверам (сотрудники компании, правительство и хакеры), может внедриться в чат без предстоящего одобрения. Он может прочитать все новые сообщения переписки.

Алекс Стамос, глава службы безопасности Facebook, не стал отрицать такой возможности. Однако акцентировал внимание на том, что пользователи чата получают уведомление о новом пользователе и после этого участники могут решить – продолжать ли им общение. Также он отметил, что старые сообщения будут недоступны, так как не хранятся на серверах мессенджера.