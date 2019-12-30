Эксперты рассказали о новом неудаляемом Android-вирусе

Вредоносная программа собирает данные пользователя и не только.

Устройства Android может поразить вирус, от которого невозможно избавиться. Об этом рассказали специалисты антивирусной компании Dr.Web.

Известно, что вирус Android. Xiny.5261 появился еще в 2015 году. Сейчас его авторы усовершенствовали так, что он может самостоятельно устанавливать на смартфон множество приложений. Таким образом, оператор вируса может получить прибыль от программ с оплатой за установку. Более опасная версия вируса собирает персональные данные жертвы, включая номера контактов, пароли и прочую информацию.

Эксперты сообщили, что вредоносная программа поражает Android 5.1 и более старые системы. Чтобы полностью избавиться от вируса владельцу телефона нужно полностью перепрошить ОС из официальных источников.

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