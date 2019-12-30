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Хит группы "Тату" получил платиновый статус в Великобритании

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Решение о присвоении статуса принято 17 января.

Британская ассоциация производителей фонограмм (BPI) присвоила платиновый статус треку группы "Тату" "All the Things She Said". Решение о присвоении статуса было принято 17 января.

Напомним, что композиция "All the Things She Said" является английским вариантом хита "Я сошла с ума". В Великобритании было продано более 600 тысяч копий сингла, который увидел свет 20 лет назад. Песня до сих пор входит в ротацию многих зарубежных радиостанций.

В 2003 году еще один хит "Тату" удостоился почетного статуса. "200 Km/h In The Wrong Lane" ("200 км/ч по встречной") получил золотой статус BPI.

Ранее мы писали, что за сутки новый клип Билли Айлиш набрал миллионы просмотров на YouTube.

Видео: Youtube/ tatu

Теги: великобритания, тату, я сошла с ума
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня, Культура, Музыка,

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