Хит группы "Тату" получил платиновый статус в Великобритании

Британская ассоциация производителей фонограмм (BPI) присвоила платиновый статус треку группы "Тату" "All the Things She Said". Решение о присвоении статуса было принято 17 января.
Напомним, что композиция "All the Things She Said" является английским вариантом хита "Я сошла с ума". В Великобритании было продано более 600 тысяч копий сингла, который увидел свет 20 лет назад. Песня до сих пор входит в ротацию многих зарубежных радиостанций.
В 2003 году еще один хит "Тату" удостоился почетного статуса. "200 Km/h In The Wrong Lane" ("200 км/ч по встречной") получил золотой статус BPI.
Ранее мы писали, что за сутки новый клип Билли Айлиш набрал миллионы просмотров на YouTube.
Видео: Youtube/ tatu
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