Обнародован ТОП-10 самых гостеприимных городов России

Популярный сервис онлайн-бронирования Booking.com на основании отзывов и рекомендаций пользователь этого всероссийского ресурса, составил список самых гостеприимных городов России.
Список возглавила Казань.
Следом за ней идут Москва
и Санкт-Петербург.
Затем места в ТОП-10 самых гостеприимных городов нашей страны распределились следующим образом: Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Воронеж, Новосибирск, Ярославль и Нижний Новгород.
Напомним, сегодня Piter.TV сообщал о другом рейтинге. Известный по всему Миру журнал, освещающий новости музыки, Rolling Stone опубликовал ТОП-30 самых сексуальных клипов всех времен и народов.
Видео: YouTube/V. Krestov
Фото: Свободные источники