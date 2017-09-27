Обнародован ТОП-10 самых гостеприимных городов России

Санкт-Петербург занял в этом списке третье место после Казани и Москвы.

Популярный сервис онлайн-бронирования Booking.com на основании отзывов и рекомендаций пользователь этого всероссийского ресурса, составил список самых гостеприимных городов России.

Список возглавила Казань.

Следом за ней идут Москва

и Санкт-Петербург.

Затем места в ТОП-10 самых гостеприимных городов нашей страны распределились следующим образом: Краснодар, Калининград, Ростов-на-Дону, Воронеж, Новосибирск, Ярославль и Нижний Новгород.

Напомним, сегодня Piter.TV сообщал о другом рейтинге. Известный по всему Миру журнал, освещающий новости музыки, Rolling Stone опубликовал ТОП-30 самых сексуальных клипов всех времен и народов.

Видео: YouTube/V. Krestov

Фото: Свободные источники