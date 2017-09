Назван самый сексуальный клип всех времен и народов

Журнал Rolling Stone провел рейтинг самых сексуальных клипов за всю историю.

Всемирно известный журнал Rolling Stone, страницы которого освещают новости музыки и поп-культуры, провел рейтинг самых сексуальных клипов всех времен. Авторы журнала подчеркивают, что рассматривали только "приличные" клипы.

Первую строчку рейтинга занял клип Криса Айзека "Wicked Game" выпущенный в 1990 году. В этом клипе снялась датская супермодель Хелена Кристенсен. Концепция клипа очень проста: мужчина, женщина, пляж и чувства. Rolling Stone отмечают, что хоть модель и снималась топлесс, но мастерская работа команды снимавший клип под руководством режиссера Херба Ритта, сделали этот видеоклип самым невинным и нежным.

Вот полный перечень 30ки самых сексуальных клипов:

30. Cher, "If I Could Turn Back Time"

29. TLC, "Red Light Special"

28. FKA Twigs, "Papi Pacify"

27. Michael Jackson, "In the Closet"

26. Usher, "Confessions, Pt. II"

25. En Vogue, "Giving Him Something He Can Feel"

24. Robbie Williams, "Rock DJ"

23. Nicki Minaj, "Anaconda"

22. Enrique Iglesias, "Escape"

21. Shakira feat. Rihanna, "Can't Remember to Forget You"

20. George Michael, "Freedom 90"

19. Christina Milian, "Dip It Low"

18. Fountains of Wayne, "Stacy’s Mom"

17. Paula Abdul, "Cold Hearted"

16. The White Stripes, "I Just Don’t Know What To Do With Myself"

15. Aerosmith, "Crazy"

14. Ciara feat. Ludacris, "Ride"

13. Madonna, "Express Yourself"

12. Selena Gomez, "Hands to Myself"

11. Duran Duran, "Girls on Film"

10. Beyoncé, "Partition"

9. Kanye West, "Fade"

8. Rihanna, "S&M"

7. Fiona Apple, "Criminal"

6. D'Angelo, "Untitled (How Does it Feel)"

5. Janet Jackson, "Any Time, Any Place"

4. Britney Spears, "I'm a Slave 4 U"

3. Madonna, "Justify My Love"

2. Prince, "Kiss"

1. Chris Isaak, "Wicked Game"

Примечательно, что певица Мадонна в этот рейтинг вошла дважды.

Видео: YouTube/djanthonyStyle