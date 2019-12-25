Ленобласть намерена обеспечить жильём более 3 тыс. обманутых дольщиков до конца года

До 2023 года в регионе завершат 12 долгостроев.

До конца 2022 года в 47-ом регионе намерены ввести в эксплуатацию 12 домов-долгостроев и обеспечить жильём примерно 3,6 тыс. обманутых дольщиков. Соответствующее поручение направил заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский

За введение домов будет отвечать фонд защиты прав дольщиков Ленобласти. Так, в 2023 году будут введены 3 дома ЖК "Щегловская усадьба", по 1 корпусу ЖК "Елки Вилладж" и "Солнце". Также за счёт поддержки инвесторов завершается строительство корпуса 6.2 ЖК "Радужный", второго корпуса ЖК "Северный вальс", одной из секций "ДЕЖ" ЖК "Материк", пятого корпуса ЖК "Чистый ручей".

Непосредственно застройщики ведут работы по завершению третьего корпуса ЖК "Ювента" и ЖК "Дом в Сосново".

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Фото: Piter.TV