Коттеджный поселок на 74 га может появиться под Стрельной

В РАД предполагают, что на участки будет спрос, потому что на рынке Петербурга стоимость двухкомнатной квартиры в спальном районе примерно равна той, что просят за полноценный дом в пригороде.

В Ломоносовском районе Ленобласти в деревне Райкузи под Стрельной выставили на продажу пять земельных участков. Их общая площадь составляет 75,2 га. Их хотят использовать под строительство коттеджного поселка. Об этом во вторник, 1 ноября, в пресс-службе Российского аукционного дома.

Территория находится в 10 километрах от административной границы Петербурга. В организации добавили, что территория относится к зонам, на которых разрешено строительство объектов индивидуального жилищного строительства и среднеэтажной (до четырёх этажей) жилой застройки.

Торги пройдут 23 ноября на площадке РАД. Гектары разбили на три основных лота: с начальной ценой 249,5 миллиона рублей за 23,1 гектара, 65,5 миллиона — за три смежных надела общей площадью 6,3 гектара и 475,5 миллиона — за 45,8 гектара.

В РАД предполагают, что на участки будет спрос, потому что на рынке Петербурга стоимость двухкомнатной квартиры в спальном районе примерно равна той, что просят за полноценный дом в пригороде.

Ранее петербуржцы стали реже интересоваться элитными коттеджами. Специалисты отметили, что коттеджи под Петербургом стоят дороже, чем в Москве.

Фото: Piter.tv

