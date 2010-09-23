Мошенники обманули двух пожилых петербурженок почти на 6 млн рублей спб

Одну из пострадавших злоумышленники убедили продать квартиру.

В четверг, 25 августа, 67-летняя пенсионерка из Фрунзенского района подала заявление в полицию после того, как мошенники выпросили у неё крупную сумму и убедили продать квартиру. В тот же день к правоохранителям обратилась ещё одна пожилая петербурженка, у которой обманным путём забрали последние сбережения. Об этом стало известно Piter.TV.

В первом случае звонок от аферистов поступил 3 августа. Женщину убедили перевести 5,5 млн рублей на якобы безопасные счета и уверили в необходимости продажи квартиры на Малой Балканской улице. По факту мошенничества уже возбуждено уголовное дело.

Также в службу 112 обращалась 93-летняя петербурженка, проживающая в Приморском районе, которой 3 дня назад также позвонили мошенники. Женщина на другом конце провода заявила, что подруга пенсионерки попала в ДТП и необходимо заплатить, чтобы она избежала наказания. Последние 135 тыс. рублей у женщины забрал неизвестный, который пришёл к ней в квартиру в медицинской маске. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Павловске кассир присвоила себе банковскую карту забывчивой пенсионерки и списала с нее деньги.

Фото: Piter.TV