КГА Петербурга согласовал облик новой гостиницы на Охте

Разрешение на строительство объекта было получено в конце 2022 года.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга согласовал облик новой гостиницы на проспекте Энергетиков. Об этом сообщается на майте ведомства.

Будущий объект будет расположен прямо на берегу Охты западнее моста Энергетиков. Решение по гостинице предположительно было принято 30 мая.

Напомним, что разрешение на строительство объекта было получено в конце прошлого года. По данным инвестора, здание будет выполнять функцию сервисных апартаментов. Строить гостинцу по этому адресу намеревалась Группа "ПИК" в лице АО "Специализированный застройщик "Ладожский".

Ранее мы сообщили о том, что Смольный отменил разработку документации для метро до Пулково.

Фото: КГА