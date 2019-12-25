Облицовку путевых стен на "Лесной" восстановят в конце апреля

Зеленую облицовку путевых стен на станции метро "Лесная" планируют восстановить в конце апреля 2022 года. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе подземки.
По словам пресс-секретаря Юлии Шавель, часть плиток демонтировали сами специалисты метрополитена. Это было необходимо для "обеспечения безопасности движения поездов", поскольку плитка рисковала обрушиться на пути из-за вибрационных нагрузок и "усталости" элементов крепления.
В 2017 году на "Лесной" капитально обновили вестибюль и наклонный ход. Планируется ли ремонт станции в зоне путей, в подземке не прокомментировали.
Фото: Piter.TV
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