Областная компания VATEX передала врачам 30 защитных экранов от коронавируса

В пользование двух больниц уже передано 130 единиц нового изобретения.

Компания VARTEX из Ленинградской области запустила производство лицевых экранов для защиты от COVID-19. Информация об этом появилась на telegram-канале областного правительства.

На данный момент на производстве за сутки удается выпускать по 150 экранов. Этот объем скоро увеличат в два раза.

Средства защиты переданы в два медучреждения: так, 30 экранов получили сотрудники Кузьмоловской поликлиники, а еще 100 штук досталось Токсовской районной больнице.





Ранее мы рассказали о том, что врачебные лаборатории открылись досрочно в 18 садоводствах Ленобласти.

Фото: Telegram / lenobladminka