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Областная компания VATEX передала врачам 30 защитных экранов от коронавируса
Сегодня, 18:12
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lizapoluda

Областная компания VATEX передала врачам 30 защитных экранов от коронавируса

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В пользование двух больниц уже передано 130 единиц нового изобретения. 

Компания VARTEX из Ленинградской области запустила производство лицевых экранов для защиты от COVID-19. Информация об этом появилась на telegram-канале областного правительства.

На данный момент на производстве за сутки удается выпускать по 150 экранов. Этот объем скоро увеличат в два раза. 

Средства защиты переданы в два медучреждения: так, 30 экранов получили сотрудники Кузьмоловской поликлиники, а еще 100 штук досталось Токсовской районной больнице.


Ранее мы рассказали о том, что врачебные лаборатории открылись досрочно в 18 садоводствах Ленобласти.

Фото: Telegram / lenobladminka 

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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