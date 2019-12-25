Облака ограничат приток солнечного света в Петербурге 25 марта

В городе пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди.

В четверг, 25 марта, метеорологические условия в Петербурге будет формировать периферия циклона, проходящего по северу Европейской России. Его стараниями в городе ожидается преобладание облачной погоды. Местами возможны осадки в виде дождей. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, приток солнечного света и тепла к земной поверхности сегодня ограничат облака. Температура воздуха в Петербурге составит +5…+7 градусов, в Ленобласти ожидается +3…+8.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее мы писали, что Ленобласть готовится к весенним паводкам.

Фото: Instagram / asyacanon