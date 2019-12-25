Ленобласть готовится к весенним паводкам

Пик весеннего половодья ожидается во второй-третьей декадах апреля.

Ленинградская область в преддверии паводка готовится к ледовзрывным работам. Они будут проводиться в конце марта. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Пик весеннего половодья ожидается во второй-третьей декадах апреля. Начиная с 25 марта, на реках Сясь, Свирь, Паша и Оять пройдут ледовзрывные работы.

В группировку сил, которой предстоит обеспечить безаварийное прохождение весеннего половодья, привлечено более 7,5 тысячи специалистов и 2,6 тысячи единиц специальной техники, включая плавсредства и авиацию.

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