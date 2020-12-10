Мужчина устроил акцию из-за того, что ему не дали выходной.

Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом чужие машины в знак протеста. Об этом сообщают журналисты Таиланда в издании Newsflare. В СМИ уточнили, что инцидент произошел в городе Патхумтхани. Злоумышленником оказался 42-летний мужчина по имени Рунгниранд Сонгсарн. Он рассказал, что в течение восьми дней работал строителем. После этого ему не дали выходного дня для поездки в другой город к жене и детям. Тогда рассерженный рабочий решил перегородить проезжую часть и нападать на проезжающие мимо машины.

Помешать экскаваторщику пытался служебный автомобиль полиции. Его злоумышленник столкнул в воду. После этого инцидента представителям закона удалось окружить мужчину. Тот сдался. Теперь строителю грозят обвинения в краже и причинении ущерба чужой собственности.

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Видео: Newsflare