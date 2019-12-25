В Усть-Луге мигрант погиб под колесами экскаватора

Монтажник скончался на месте от полученных травм.

На предприятии в Усть-Луге экскаватор задавил мигранта. Водитель не заметил рабочего.

По данным АН "Оперативное прикрытие", днем 11 марта на территории Балтийского газохимического комплекса экскаватор марки LiuGong, которым управлял 24-летний мужчина, при движении задним ходом наехал на 30-летнего уроженца Узбекистана. Монтажник скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: самосвал с поднятым кузовом снес часть Ладожского моста.

Фото: Piter.TV