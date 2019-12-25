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В Усть-Луге мигрант погиб под колесами экскаватора
Сегодня, 9:43
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В Усть-Луге мигрант погиб под колесами экскаватора

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Монтажник скончался на месте от полученных травм.

На предприятии в Усть-Луге экскаватор задавил мигранта. Водитель не заметил рабочего. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", днем 11 марта на территории Балтийского газохимического комплекса экскаватор марки LiuGong, которым управлял 24-летний мужчина, при движении задним ходом наехал на 30-летнего уроженца Узбекистана. Монтажник скончался на месте от полученных травм. 

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: самосвал с поднятым кузовом снес часть Ладожского моста. 

Фото: Piter.TV

Теги: усть-луга, экскаватор
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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