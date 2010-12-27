Девятилетний мальчик убежал из дома на Искровском проспекте

Его нашли на Ладожском озере и вернули домой.

В четверг, 4 августа из квартиры на Искровском проспекте в Невском районе Петербурга после небольшого семейного конфликта ушел 9-летний мальчик. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

Около 18:00 его мать обратилась в полицию. Она рассказала, что отправила ребенка на улицу искать москитную сетку, которая упала 3 августа. Женщина сгоряча приказала ребенку без нее не возвращаться.

Ребенка нашли волонтеры из "Лиза Алерт". Он пришел "посмотреть на поезда" на Ладожское озеро. Мальчика вернули домой к матери.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что петербургской паре не удалось отсудить выигрыш за победу в "Бешеной сушке".

Фото: Pixabay