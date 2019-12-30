Рабочие испортили фасад Дома Корфа на Почтамтской

Мигрантам не заплатили за работу.

Петербургские рабочие испортили фасад исторического здания на Почтамтской улице. Об этом сообщили в "Мегаполисе" со ссылкой на очевидца. По данным издания, сотрудники специально навредили дома Корфа, так как им не заплатили за выполненную работу. В результате они решили повредить штукатурку в знак протеста.

Местный житель утверждает, что нарушителями стали выходцы из Средней Азии. Они занимаются восстановлением облика объекта уже несколько месяцев. Кроме фасадов вред нанесен также откосам первого этажа здания. Приезжие заявили, что "сейчас они все сломают". На данный момент данные о том, какой именно подрядчик проводил работы, не предоставлены.

Напомним, что дом Корфа создан в 18 веке по проекту неизвестного зодчего. Современный вид здание получило в 1881-1886 годах. Тогда проектом занимался архитектор Андрей Гун. С 2001 года объект включен в список культурного наследия.

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Фото и видео: Мегаполис/Матвей Гуров

