В администрации Кронштадта проходят обыски

Также представители экономической полиции посетили начальника районного отдела закупок и экс-главу ГКУ "Служба заказчика администрации Кронштадтского района".

Утром пятницы, 9 декабря, экономическая полиция нагрянула в администрацию Кронштадтского района с обысками. Об этом пишет Фонтанка.

Мероприятия ведутся в рамках уголовного дела по статье "Посредничество во взяточничестве". Кроме того, правоохранители пришли к начальнику районного отдела закупок и экс-главе ГКУ "Служба заказчика администрации Кронштадтского района".

Как отмечает издание, полицейские изучают обстоятельства реставрации чугунной ограды "Служительских флигелей", расположенных в Кронштадте. Гендиректора компании-подрядчика заподозрили во взяточничестве.

Ранее мы сообщили о том, что начальника отдела полиции Выборгского района Петербурга задержали.

Фото: Piter.TV