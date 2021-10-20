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Начальника отдела полиции Выборгского района Петербурга задержали
Сегодня, 20:14
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Начальника отдела полиции Выборгского района Петербурга задержали

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43-летнего силовика подозревают в получении взяток от владельцев трех борделей.

В четверг, 8 декабря, в Петербурге задержали начальника 36-го отдела УМВД по Выборгскому району Романа Романова. Об этом пишет "Фонтанка". 

Как пишет издание, 43-летнего силовика подозревают в получении взяток от владельцев трех борделей. Причем эти заведения расположены не на подведомственной ОВД территории. В пресс-службе регионального главка МВД добавили, что если вина подтвердится, то его уволят. 

Романов работал в различных силовых структурах: в Федеральной службе судебных приставов, таможенной службе и ГИБДД. В нынешней должности он находится полгода. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: бордель, взятки, силовик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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