Начальника отдела полиции Выборгского района Петербурга задержали

43-летнего силовика подозревают в получении взяток от владельцев трех борделей.

В четверг, 8 декабря, в Петербурге задержали начальника 36-го отдела УМВД по Выборгскому району Романа Романова. Об этом пишет "Фонтанка".

Как пишет издание, 43-летнего силовика подозревают в получении взяток от владельцев трех борделей. Причем эти заведения расположены не на подведомственной ОВД территории. В пресс-службе регионального главка МВД добавили, что если вина подтвердится, то его уволят.

Романов работал в различных силовых структурах: в Федеральной службе судебных приставов, таможенной службе и ГИБДД. В нынешней должности он находится полгода.

Фото: Piter.tv

