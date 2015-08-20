В частном доме в Красном Селе нашли обгоревший труп после пожара

В ночь на вторник, 21 декабря, в деревянном частном нежилом доме №56 на улице Голубко в Красном Селе произошел пожар, в котором погиб человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Горение происходило в одноэтажном здании, обшитым вагонкой, размером 6х6 метров с двумя 2х4 метра каждая, верандами происходило горение на площади 36 кв. метров.
Пожар потушили спустя час, причины возгорания пока неизвестны.
На вид погибшему 50-55 лет. По предварительным данным, он отравился продуктами горения, сообщило издание "Невские новости" со ссылкой на источник.
Ранее житель Гатчины скончался от полученных ожогов во время пожара.
Фото: Piter.tv
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