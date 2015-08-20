В частном доме в Красном Селе нашли обгоревший труп после пожара

Вероятно, мужчина отравился продуктами горения.

В ночь на вторник, 21 декабря, в деревянном частном нежилом доме №56 на улице Голубко в Красном Селе произошел пожар, в котором погиб человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Горение происходило в одноэтажном здании, обшитым вагонкой, размером 6х6 метров с двумя 2х4 метра каждая, верандами происходило горение на площади 36 кв. метров.

Пожар потушили спустя час, причины возгорания пока неизвестны.

На вид погибшему 50-55 лет. По предварительным данным, он отравился продуктами горения, сообщило издание "Невские новости" со ссылкой на источник.

Ранее житель Гатчины скончался от полученных ожогов во время пожара.

Фото: Piter.tv