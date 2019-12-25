Житель Гатчины скончался от полученных ожогов во время пожара

За жизнь мужчины боролись неделю.

Накануне в полицию из Гатчинской Центральной районной больницы поступила телефонограмма, в которой говорилось, что к ним 15 декабря поступил 50-летний уроженец Армении, проживающий на улице Товарная-Балтийская, с сильными ожогами. Об этом стало известно Piter.tv.

Уточняется, что пострадавший получил 34% ожогов тела (3% глубокие) 3 А,Б степени. Пострадала голова, шея, туловище, конечности, диагностировано термохимическое поражение дыхательных путей, отравление продуктами горения, а также ожоговый шок. Мужчина пострадал в пожаре по месту жительства 15 декабря. Накануне, 21 декабря, в 3 часа ночи он скончался. Медики боролись за его жизнь неделю.

Также известно, что погибший был ранее судим в 1994 и 2001 году за небрежное хранение оружия и незаконное приобретение и хранение наркотических средств.

Вчера завод металлоизделий "Звезда" тушили 22 пожарных.

Фото: Piter.tv