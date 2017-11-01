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Завод металлоизделий "Звезда" тушили 22 пожарных
Сегодня, 20:38
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Завод металлоизделий "Звезда" тушили 22 пожарных

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Информации о пострадавших не поступало. 

Во вторник вечером, 21 декабря, в Невском районе Петербурга загорелся в цеху кабель на улице Бабушкина, 123. По данному адресу располагается машиностроительный завод "Звезда".

Как рассказали в МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 19:21. В одноэтажном производственном здании, в цеху размером 115 на 270 метров, горел кабель 5 погонных метров. На борьбу с огнем отправились 22 человека и пять спецмашин. 

Пожар удалось потушить в 19:54. Информации о пострадавших не поступало. 

Ранее при пожаре в деревянном доме в Красном Селе погиб человек. Пол и возраст погибшего уточняется.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: завод звезда, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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