Завод металлоизделий "Звезда" тушили 22 пожарных

Информации о пострадавших не поступало.

Во вторник вечером, 21 декабря, в Невском районе Петербурга загорелся в цеху кабель на улице Бабушкина, 123. По данному адресу располагается машиностроительный завод "Звезда".

Как рассказали в МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 19:21. В одноэтажном производственном здании, в цеху размером 115 на 270 метров, горел кабель 5 погонных метров. На борьбу с огнем отправились 22 человека и пять спецмашин.

Пожар удалось потушить в 19:54. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее при пожаре в деревянном доме в Красном Селе погиб человек. Пол и возраст погибшего уточняется.

Фото: Piter.tv

