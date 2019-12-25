При пожаре в деревянном доме в Красном Селе погиб человек

Пол и возраст погибшего уточняется.

В ночь на 21 декабря в Красном Селе произошел пожар в частном деревянном доме. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Информация о возгорании поступила в 01:19. Огонь разгорелся в старом одноэтажном, обшитом вагонкой доме на улице Голубко. Площадь пожара составила 36 квадратных метров.

В 02:20 горение удалось ликвидировать. На пепелище нашли тело человека, его пол и возраст уточняется. Выясняются причины возгорания.

Ранее мы писали, что после пожара на кухне в Старом Петергофе нашли погибшего мужчину.

Фото: Piter.TV