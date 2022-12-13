Объемы выпуска продукции для нужд СВО существенно увеличили

Михаил Мишустин рассказал о выполнении задач по обеспечению армии всем необходимым.

Объемы выпуска отечественной оборонной продукции для нужд участников специальной военной операции России на Украине существенно увеличены практически по всем позициям. Соответствующее заявление в рамках выступления на координационном совете, посвященном нуждам Вооруженных сил РФ, сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что эти поставки будут и дальше увеличиваться в объемах. Чиновник добавил, что на развитие производственных мощностей страны в сфере оборонно-технического комплекса кабинет министров направил беспрецендентные инвестиции. По мнению Мишустина, сейчас фиксируется критическая важность выпуска такой продукции, поэтому от властей требуется обеспечить логистические и технологические процессы в запланированные сроки.

Продолжаем материально-техническое обеспечение. В утвержденном графике производства учтена дополнительная потребности министерства обороны... Благодаря работе координационного совета объемы выпуска существенно увеличены практически по всем позициям. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин: важно продолжать поддержку соцсферы и органов занятости в новых регионах.

Фото и видео: Правительство России