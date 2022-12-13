Мишустин: важно продолжать поддержку соцсферы и органов занятости в новых регионах

Глава кабмина РФ рассказал об интеграции территорий в правовое поле России.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин указал на важность продолжения поддержки организаций социальной сферы в новых регионах. Соответствующее заявление председатель российского правительства сделал в рамках видеообращения для участников расширенного заседания коллегии министерства по труду и социальной защите. Эксперт напомнил о важной задаче властей как интеграция территорий в отечественного правовое поле.

С 1 марта жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали выплачиваться предусмотренные нашим законодательством пенсии и пособия. Важно и дальше оказывать содействие расположенным там организациям социальной сферы и органам занятости. Михаил Мишустин, премер-министр РФ

Мишустин призвал органы соцзащиты тесно сотрудничать с фондом "Защитники Отечества".

Фото и видео: Вконтакте / Минтруд России