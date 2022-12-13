Мишустин призвал органы соцзащиты тесно сотрудничать с фондом "Защитники Отечества"

Глава кабмина РФ рассказал о помощи семьям бойцов СВО и ветеранов СВО.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин призвал чиновников сделать все необходимое для того, чтобы ветераны специальной военной операции (СВО) и члены семей бойцов получали адресную и комплексную поддержку со стороны государства. Соответствующее заявление премьер-министр страны сделал в рамках видеообращения, записанного для участников расширенной коллегии министерства по труду и социальной защите населения. Он напомнил коллегам о том, что глава РФ Владимир Путин ранее подписал указ о создании гфедерального фонда "Защитники Отечества", а кабмино утвердил его устав и основные задачи.

Прошу все органы социальной защиты наладить тесное сотрудничество с филиалами организации, сделать все, чтобы работа с ветеранами и их близкими была максимально адресной и комплексной и люди видели конкретные результаты. В этом рассчитываю на вас. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин указал на то, что нужно уделить особое внимание поддержке мобилизованных граждан и ветеранов СВО, а также - их семей.

Мишустин призвал продолжать поддержку семей в России и повышать ее эффективность.

Фото и видео: Правительство России