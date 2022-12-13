Мишустин призвал продолжать поддержку семей в России и повышать ее эффективность

Глава кабмина России рассказал о социальной раьоте правительства.

Государственная поддержка материнства и детства в России находится на высоком уровне, а власти страны многое сделали для повышения качества жизни граждан, но работу над этим требуется продолжать и дальше. Соответствующее заявление в видеообращении к участникам расширенного заседания коллегии министерства по труду и социальной защите населения. Чиновник добавил, что по поручению главы государства Владимира Путина власти за предыдущие годы смогли сформировать целостную систему адресной поддержки семей с несовершеннолетними, а специалисты учитывают индивидуальные жизненные обстоятельства и финансовое положение людей.

Ввели единое пособие для нуждающихся беременных женщин и родителей, воспитывающих ребят до 17 лет. С начала года возможность получать его появилась у семей, в которых растут более 10 млн детей. Для них это хорошее подспорье в преодолении материальных трудностей. Необходимо продолжить работу для повышения эффективности помощи. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин также обратил внимание, что с 1 января начал работать единый Фонд пенсионного и социального страхования.

Власти продолжат содействовать занятости в России, пообещал Мишустин.

Фото и видео: Вконтакте / Минтруд России