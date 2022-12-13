Власти продолжат содействовать занятости в России, пообещал Мишустин

Михаил Мишустин выступил с обращением к членам расширенной коллеги Минтруда РФ.

Российские власти продолжат делать все необходимое для содействия трудовой занятости населения страны. Соответствующее заявление в рамках приветственного слова на заседании расширенной коллегии министерства по труду и социальной поддержке сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник рассказал коллегам, что совместные усилия кабмина помогли сохранить стабильной ситуацию на рынке труда. При этом уровень безработицы упал, а в декабре 2022 года он опустился до исторического минимума в 3,7 процента.

Для граждан под риском увольнения были организованы временные работы. Предоставили им и возможность пройти переобучение. Прежде всего – с учетом новых потребностей предприятий в условиях перестройки технологических процессов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Председатель российского правительства уточнил, что в условиях западного санкционного давления от каждого ведомства требовались четкие и слаженные действия для принятия оперативных мер помощи и поддержки граждан, сохранении в стране рабочих мест. Решение принималось во взаимодействии с бизнес-индустрией, профсоюзами, региональными органами власти, общественными организациями и добровольцами.

Мишустин распорядился создать отделение РАН в Петербурге.

Фото и видео: Правительство России