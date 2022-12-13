Мишустин распорядился создать отделение РАН в Петербурге

Учреждение станет региональным отделением Российской академии наук.

В четверг, 18 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании петербургского отделения Российской академии наук (РАН). Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Учреждение станет региональным отделением Российской академии наук. По данным документа, РАН будет заниматься проведением и развитием фундаментальных научных исследований, направленных на получение новых знаний.

Росимуществу приказано в трехмесячный срок определить недвижимость, которая будет передана петербургскому отделению, а РАН в течение двух месяцев должна утвердить устав и провести другие мероприятия, связанные с созданием учреждения.

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