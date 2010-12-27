Жители Петербурга задолжали по ипотеке 451 млрд рублей

В сентябре средняя сумма рублевого ипотечного кредита составила 3,1 млн рублей.

Жители Петербурга задолжали банкам по ипотечным жилищным кредитам 451 млрд рублей. Данные представлены на 1 октября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного главного управления Центробанка России.

Ипотечный долг петербуржцев по сравнению с началом года вырос на 18,9 %. В сентябре средняя сумма рублевого ипотечного кредита в Северо-Западном федеральном округе составила 2,4 млн рублей, в Петербурге - 3,1 млн рублей.

В октябре на Северо-Западе ставки по ипотекам снизились. В среднем банки Северной столицы выдают ипотеку под 9,59 % годовых. Для сравнения, в августе этот показатель был равен 9,81 %.

Ранее мы писали, что в России задумали выдавать ипотеку под 0,1% годовых.

Фото: pixabay.com