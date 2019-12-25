Аналитики объясняют такое бурное развитие длительными сроками реализации девелоперских проектов.

Объем ввода торговых центров может вырасти в шесть раз в 2027 году. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на анализ консалтинговой компании Nikoliers.

По данным аналитиков, сектор коммерческой недвижимости, предназначенной для розничной торговли, испытывает давление из-за стремительного роста маркетплейсов. При этом в ближайшие годы в стране ожидает рост ввода новых торговых центров. Отмечается, что всего планируется в эксплуатацию примерно 512 тыс. кв. м торговых площадей. Это в шесть раз превышает показатели предыдущего года.

Основной прирост будет обеспечен за счет торговых комплексов суперрегионального масштаба, объем ввода которых в 2027 году может составить 217 тыс. кв. м. Аналитики объясняют такое бурное развитие длительными сроками реализации девелоперских проектов. Из них большая часть была начата в более благоприятные экономические периоды. Кроме того, крупные торговые центры по-прежнему остаются привлекательными для арендаторов.

Фото: Piter.tv