Объем вкладов петербуржцев превысил 3 трлн рублей

Кроме того, эксперты отметили снижение потребительской активности горожан.

В Петербурге увеличилась сберегательная активность горожан, что связано с повышением ставок по депозитам в крупнейших банках России до 15% годовых. Об этом 14 марта пишет телеканал "Санкт-Петербург", ссылаясь на данные ГУ Банка России.

Объем вкладов жителей Петербурга к 1 февраля 2024 года приблизился к 3,4 трлн рублей. Рост за год составил 22%. Кроме того, эксперты отметили снижение потребительской активности горожан.

Потребительская активность в феврале замедлилась, но все еще остается достаточно высокой. Важным фактором, оказывающим влияние на потребление, является расширение внутреннего и иностранного турпотока. Так, в начале года на Северо-Западе увеличился приток туристов из стран Азии – особенно в Санкт-Петербург, Мурманскую область и Карелию. Наш макрорегион традиционно является популярным местом для туризма. Айдар Имаев, эксперт экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России

Ранее на Piter.TV: петербургская экономика развивается за счет ориентированных на внутренний спрос отраслей.

Фото: Piter.TV