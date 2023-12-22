Петербургская экономика развивается за счет ориентированных на внутренний спрос отраслей

Сохраняется и рост объемов платных услуг и оборота розничной торговли.

Экономика Петербурга развивается за счет отраслей, ориентированных на внутренний спрос. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба Смольного.

В частности, отмечается, что за январь индекс промышленного производства в городе составил 110,6% к январю 2023 года. Наибольший рост показали обрабатывающие производства – 111,2%, самые высокие темпы – в отраслях, ориентированных на внутренний спрос. Речь идет о производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, транспортных средств и оборудования, лекарственных средств и материалов, химических веществ, электрического оборудования.

Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах за январь составил 323 млрд рублей, что выше на 32,3%, чем в январе 2023 года. Помимо этого, хорошие темпы наблюдаются в жилищном строительстве, передает Петростат. За первый месяц этого года введено в эксплуатацию 560,9 тыс. "квадратов" жилья. Это на 8,1% больше, чем в январе прошлого года.

Сохраняется и рост объемов платных услуг и оборота розничной торговли. В январе он составил 195,1 млрд рублей. Объем платных услуг, оказанных населению Петербурга, в январе достиг 73,9 млрд рублей, что на 8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Уровень безработицы в период с ноября 2023 года по январь 2024-го составил 1,5% от численности рабочей силы или порядка 3264 тыс. человек.

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Фото: Piter.TV