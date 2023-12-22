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В январе в Петербурге индекс промышленного производства вырос на 11%
Сегодня, 21:47
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В январе в Петербурге индекс промышленного производства вырос на 11%

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На 70% в городе вырос выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий, автотранспортных средств и прицепов – почти на 50%.

Промышленное производство Петербурга увеличилось в январе на 10,6% в сравнении с аналогичным. периодом 2023 года. Такие данные следуют из отчета Петростата, опубликованного 28 февраля. 

На 70% в городе вырос выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий, автотранспортных средств и прицепов – почти на 50%. Увеличилось и производство электрического оборудования (+37%), химических веществ и продуктов (+33%). 

При этом отмечается, что в прошлом месяце снизился выпуск металлургической продукции на 39%, одежды – почти на 30% и пищевых продуктов – на 17%.

Что касается роста производства автотранспорта, дело в возобновлении работы завода Hyundai – его купила компания "Арт-Финанс". О сделке стало известно 26 января.

Ранее на Piter.TV: индекс промышленного производства Ленобласти достиг 108%.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: индекс промышленного производства, петростат
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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