Объем выданных ипотечных кредитов в Петербурге за полгода вырос в 1,7 раза

Количество выданных ипотечных кредитов в первом полугодии 2021 года выросло в 1,4 раза.

В понедельник, 2 августа, по данным аналитиков Банка России, в первом полугодии текущего года объем ипотечных кредитов, выданных в Петербурге, составил 180,86 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС.

Таким образом, за полгода количество таких кредитов выросло в 1,4 раза. Кредитный портфель по ипотеке на 1 июля 2021 года составил 686,8 млрд рублей, увеличившись с начала года на 15,8%.

В прошлом 2020 году банки предоставили горожанам ипотечные кредиты на 283,5 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году.

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