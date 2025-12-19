Объем торговли Китая с Россией упал почти на 7%

Общий объем китайско-российской торговли составил 228,1 млрд долларов.

Объем торговли Китая с Россией упал на 6,9% по итогам 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Отмечается, что объем китайско-российской торговли составил 228,1 млрд долларов. Экспорт из Китая в РФ уменьшился на 10,4% и составил 103,3 млрд долларов. Показатель импорта из России в КНР упал на 3,9% и достиг отметки 124,79 млрд рублей. Кроме того, положительно сальдо РФ по итогам торгового взаимодействия с Китаем составило 21,49 млрд долларов.

В ГТУ КНР добавили, что в декабре 2025 года товарооборот между Москвой и Пекином увеличился на 19,6% по сравнению с ноябре. Общим объем составил 24,39 млрд долларов. В том числе выросли на 22,7% поставки из Китая в Россию. Экспорт из РФ в КНР вырос на 17%.

Фото: pxhere.com