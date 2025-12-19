В период с июля по декабрь 2025 года Россия отгрузила на экспорт 33,9 млн тонн основных видов зерновых культур.

Россия снизила отгрузки зерна на экспорт почти на 18%. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза.

По словам директора аналитического департамента союза Елены Тюриной, в период с июля по декабрь 2025 года Россия отгрузила на экспорт 33,9 млн тонн основных видов зерновых культур. За такой же период в 2024-м объем зерна на экспорт составлял 41,2 млн тонн.

Отмечается, что на долю пшеницы пришлось 82,5% отгрузок основных видов зерна. Общий объем составил 27,9 млн тонн. Тюрина отметила, что главной причиной сокращения отгрузок зерна стала активная конкуренция на мировом рынке. В текущем сезоне, по ее прогнозам, ожидается значительное увеличение отгрузок со стороны стран ЕС.

Фото: pxhere.com