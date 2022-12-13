Объём сортировки отходов собираются увеличить до 54% в Петербурге

Сейчас работающие мощности – 42%, к 2030 году хотят выйти на 100% показатель.

В этом году объем обработки твердых коммунальных отходов в Петербурге хотят увеличить до 54%. Об этом заявил зампред комитета по природопользованию Иван Казаков, передает ТАСС.

Сейчас работающие мощности – 42%, к 2030 году хотят выйти на 100% показатель. Как рассказал Казаков, петербуржцы готовы к сортировке мусора, однако нужна соответствующая инфраструктура, поскольку сортировка теряет смысл без комплексов по переработке.

Ранее в пожаре пострадали мужчина и женщина на канале Грибоедова. Ликвидировать пожар удалось спустя полчаса.

Фото: Piter.tv

