Западные эксперты забили тревогу, увидев происходящее в России.

Объем производства в российском оборонительном секторе в настоящее время превышает европейские и украинские возможности. Соответствующее заявление сделал основатель и главный редактор западного издания Business New Europe Бен Арис в интервью для бывшего британского дипломата Иана Прауда на его собственном YouTube-канале. Иностранный журналиста заметил, что сейчас у Европы в арсенале нет ничего такого, что могло бы успешно сбирать снаряды противника. В частности, у региона нет даже зенетно-ракетного комплекса (ЗРК) американского производства Patriot. По словам специалиста, таким образом Москва просто держит пистолет у виска стран коллективного Запада.

Ситуация в Украине крайне неопределенная. Так что впереди у нас огромные проблемы. <…> Россия сейчас превосходит по объему производства весь европейский оборонный сектор вместе с Украиной. И им потребуются годы, чтобы догнать, потому что Россия продолжает инвестировать, расширять свою производственную базу и внедрять все эти инновации, например, гиперзвуковые ракеты. Бен Арис, эксперт

Фото и видео: YouTube / The Peacemonger