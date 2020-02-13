Россияне стали чаще покупать иммуностимуляторы и противовирусные.

Объем продаж медицинских масок в России вырос в 4,3 раза. Такие данные предоставил оператор фискальных данных "Платформа ОФД".Средний чек на медицинские маски вырос до 90-95 рублей. Этот показатель в 2,4 раза выше, чем в 2019 году.

Также увеличилось количество продаж противовирусных препаратов прямого действия. Средний чек по ним составил 340-350 рублей. На 9% увеличились закупки лекарств, стимулирующих иммунитет. Средний чек достиг 560-570 рублей.

Зафиксирован рост продаж витаминов Д и С. Он увеличился на 81% и 6% соответственно по сравнению с прошлым годом.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав намерен заморозить цены на медицинские маски.

