Напомним, что число умерших от коронавируса превысило 1 000 человек.

В среду, 12 февраля, стало известно о том, что Минздрав намерен заморозить цены на медицинские маски. Об этом заявил замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников.

По словам Костенникова, Минздрав России уже планирует рассмотреть возможность заморозки цен на медицинские маски. Соответствующие поправки планируется ввести через закладку определенного резерва на соответствующую продукцию.

По словам эксперта, именно это и позволит удержать цены на медицинские маски.

Ранее мы сообщали о том, что Минздрав может лишить лицензии завышающие цены аптеки.